Мистецька академія «Дні Пінзеля 2021» триватиме у Бучачі 11-13 червня. Усі бажаючі в цей час матимуть можливість познайомитися із творчістю видатного скульптора XVIII століття Іоана Георгія Пінзеля.

У програмі передбачені різноманітні мистецько-пізнавальні заходи: концерти, виставки, відеопокази, фотовиставки, екскурсії, літературні зустрічі. У п’ятницю події заплановані тільки на вечір, основна програма проходитиме в суботу та неділю.

У суботу можна буде оглянути виставку фрагментів та гіпсових копій скульптур Пінзеля, фотовиставку про Пінзеля Петра Подольця із Рівного, виставку картин міжнародного живописного пленеру «Мистецькими шляхами Пінзеля», скульптурну виставку “Натхненні Пінзелем”. Проходитимуть також оглядові і тематичні екскурсії Бучачем. Можна буде поїхати на екскурсію у село Рукомиш, де зберігається скульптура святого Онуфрія. У суботу письменник Андрій Аркан презентує книгу «Я, Іоанн». У неділю, 13 червня, крім запланованих заходів, о 17.00 у Костелі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Агнона , покажуть також прем’єру документального фільму «Дотик Пінзеля».

Іоан Георгій Пінзель жив у Бучачі орієнтовно із 1750 до 1761 року. Творив він у різних містах західної України. Сьогодні його дерев’яні та кам’яні скульптури можна оглянути у храмах, а також музеях Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

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