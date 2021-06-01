У Бучачі на ратуші розвалилася остання скульптура Пінзеля. Хто за це відповість? ФОТО

У Бучачі розвалилася остання скульптура Іоана Георга Пінзеля.

Як повідомляє сайт buchach.org.ua, шматок скульптури відколовся і впав додолу. На щастя, це сталося увечері, тож ніхто з людей не постраждав. Проте на ратуші залишився ще більший шматок каменю, який може полетіти додолу будь-якої миті.

Як зазначає Віктор Гребеньовський, за час останньої реставрації, з 2005 року, Бучач втратив скульптури “Самсона, що роздирає пащу лева”, “Зевса” (Посейдона), “Давида і Голіафа”.

“Всі пам’ятають сумну долю “Феміди”, яку п’яний робітник скинув з ратуші на землю. За це ніхто не відповів. Навіть більше: десь у 2018 році на нараді в Тернополі “Укрзахідреставрація”, знаючи, що доведеться відповідати за скульптури, скидає з себе по домовленості відповідальність за долю скульптур (хоча в плані реставрації чітко прописано про консервацію та демонтаж скульптур). Чому реставрацію розпочали з купола, а не з підвалів з водою, чому на скульптуру не виділили ні копійки, чому забрали захисні коробки з них?”, – запитує чоловік.

Він зазначає, що представники громадськості намагалися врятувати скульптури, збирали спеціалістів, відповідальних посадових осіб. Проте їм заборонили втручатися у процес реставрації ратуші.

Пан Гребеньовський наголошує, що необхідно знайти можливість консервації залишків скульптур. Крім того, вважає він, потрібно відкривати кримінальні справи через бездіяльність посадових осіб, що призвела до катастрофічних руйнувань національного надбання.