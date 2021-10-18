У бразильському місті, де мешкає багато вихідців з Тернопільщини, українську мову визнали офіційною

У бразильському місті Прудентополіс українську визнали офіційною мовою. У муніципалітеті живе дуже багато вихідців із Тернопільщини.

Саме з Тернопільської області до Прудентополіса прибуло найбільше українських емігрантів. Муніципалітет іменують “столицею української Бразилії”. Раніше місцева влада встановила дружні зв’язки з Тернопільщиною, повідомляють Т1 Новини.

Тепер у місті українській мові надали статус офіційної на рівні з португальською.

За таке рішення проголосували всі присутні під час засідання депутати. Автор проєкту – президент Центрально-укрпаїнського представництва Бразилії, юрист Віторіо Соротюк.