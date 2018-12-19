У браконьєра з Тернопільщини знайшли незареєстровану зброю
19/12/2018 0
Розмір тексту:
На даний час речові докази направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ.
– До нас надійшла оперативна інформація про те, що житель села Висічка може зберігати вогнепальну зброю, – розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – У ході досудового розслідування було отримано санкцію на обшук його помешкання. В результаті виявлено та вилучено мисливську гладкоствольну гвинтівку 32 калібру, чотири патрони до неї кустарного спорядження та 800 грамів вибухової речовини.
Любителем небезпечних предметів виявився 32-річний чоловік, в минулому судимий. Зі слів очевидців, незареєстровану зброю він використовував для браконьєрства, повідомляють у поліції.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- “Господь через святого Миколая приніс своє щастя у родину Рожицьких”: у Підволочиську відкрили будинок сімейного типу. ФОТО
- У браконьєра з Тернопільщини знайшли незареєстровану зброю
- П’яний молодик порізав обличчя чоловікові розбитою пляшкою
- Тернопільські волонтери відправили на фронт три тонни подарунків
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...