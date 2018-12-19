У браконьєра з Тернопільщини знайшли незареєстровану зброю

19/12/2018 Розмір тексту:

На даний час речові докази направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ.

– До нас надійшла оперативна інформація про те, що житель села Висічка може зберігати вогнепальну зброю, – розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – У ході досудового розслідування було отримано санкцію на обшук його помешкання. В результаті виявлено та вилучено мисливську гладкоствольну гвинтівку 32 калібру, чотири патрони до неї кустарного спорядження та 800 грамів вибухової речовини.

Любителем небезпечних предметів виявився 32-річний чоловік, в минулому судимий. Зі слів очевидців, незареєстровану зброю він використовував для браконьєрства, повідомляють у поліції.