У бойовому зіткненні з окупантами загинув підприємець з Тернопільщини

27 травня у Луганській області, внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу російськими окупантами, загинув наш земляк, житель Монастириськ Андрій Тутов.

Про це повідомили у Монастириській міській територіальній громаді.

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“Справжній патріот, підприємець, військовослужбовець ЗСУ, – ідеться у зверненні керівництва громади з приводу важкої втрати. – Без чоловіка залишилась дружина Оля, сиротами стали троє неповнолітніх дітей.

Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого Героя.

Хай душа Андрія упокоїться з миром. Вічна пам’ять Герою!