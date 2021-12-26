Схоже, що міський голова Борщева Ігор Чопик вперше отримав гідну відповідь від депутатів та став жертвою власного авторитаризму.

Якщо раніше йому вдавалося лавірувати в бурхливому політичному морі, не відчуваючи значного дискомфорту від кпинів опозиціонерів, то цього тижня йому вперше за рік перебування у владому кабінеті не пощастило зіштовхнутись з реально опозиційною силою та депутатами, які припинили гратись у політичній пісочниці та вирішили продемонструвати голові громади, що йому або доведеться рахуватися з думкою більшості, або на нього чекають чималі проблеми в майбутньому, пише Звістка.

Продемонструвати свою політичну міць та серйозність своїх намірів депутутам відразу кількох фракцій вдалось з першої спроби, коли депутат Роман Домітрак запропонував звільнити першого заступника міського голови Володимира Дуплавого. За словами народних обранців, завдяки цьому вдасться нарешті навести лад в структурі міської ради та зекономити кошти для вирішення нагальних проблем громади. Ігор Чопик, який ще зранку був впевнений у тому, що контролює ситуацію і здатен “протягти” будь-яке питання, точно не був готовий до того, що його найближчого соратника та людину, яку вважають правою рукою міського голови, можуть звільнити рішенням сесії.

Вперше за багато років існування Борщівської міської ради першого заступника міського голови зняли з посади не за пропозицією міського голови чи бажанням самого заступника, а за ініціативою депутатів. 14 депутатів проголосували за пропозицію звільнити Володимира Дуплавого з посади та позбавлення Ігоря Чопика заступника.

Що зрозуміло, за звільнення першого заступника не проголосував жоден представник партії “Батьківщина” та депутати з партії “Сила людей”, які, схоже, цілковито втратили цікавість до опозиційної діяльності та перетворились у партію-сателіт “Батьківщини” Ігоря Чопика.

Одностайно підтримали пропозицію про звільнення скандального заступника депутати партії “За майбутнє”, “Свобода”, “Європейська солідарність”, а також двоє депутатів “Слуги народу”.