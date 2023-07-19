У бою на Донеччині загинув стрілець з Тернопільщини Валентин Павельчак

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя смт. Скала-Подільська.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 17 липня 2023 року біля н. п. Григорівка Донецької області загинув стрілець-помічник гранатометника, солдат Павельчак Валентин Вікторович, 1994 року народження.

Про важку втрату повідомляють у Чортківському РТЦК.

“Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у зверненні ТЦК.