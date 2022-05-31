Чергова трагічна новина прийшла на Тернопільщину з фронту – у боях загинув мешканець села Борсуки Олег Андрощук.
Про це повідомили у Борсуківській громаді.
“З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка із с. Борсуки – Андрощука Олега Олександровича.
27 травня під час бою у м. Сєвєродонецьк Луганської області молодший сержант, виконуючи бойове завдання – виявлення та знищення сил противника, отримав поранення не сумісні з життям.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя та ніколи не забудемо його подвиг!”, – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Тернопільщині в один день попрощалися із трьома загиблими захисниками.