Ще один захисник з Тернопільщини поліг у війні з російськими окупантами. У боях за Миколаїв загинув уродженець села Перемилів Віктор Дудар.

Про це повідомляє Хоростківська міська рада.

“На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою.

Ми глибоко співчуваємо дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати близької людини”, – ідеться у повідомленні.

Завтра, 8 березня, у Хоростківській територіальній громаді оголошено День жалоби.