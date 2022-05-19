У боях з окупантами загинув ще один захисник з Тернопільщини

Війна забрала життя ще одного бійця з Тернопільщини. У боях з рашистами загинув мешканець села Вербівці Теребовлянської громади Михайло Яцковський.

Чоловікові було 44 роки.

Про це повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.

“Загибель наших військових – завжди велике горе для усієї країни.

До Теребовлянської територіальної громади знову надійшла сумна звістка. У війні з російськими окупантами загинув наш земляк, військовослужбовець з с.Вербівці Михайло Яцковський, 1978 р. н.

Теребовлянська міська рада, її виконавчий комітет та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття родині загиблого Героя.

В цю гірку мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять захиснику України!”, – ідеться у повідомленні.

Про дату та час зустрічі домовини з тілом Героя Михайла Яцковського буде повідомлено додатково.