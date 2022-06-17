У боях в Запорізькій області загинув тернополянин Ігор Гесюк

У боях з російськими загарбниками загинув ще один тернополянин – Ігор Гесюк.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Сергій Надал.

“Жорстока війна забирає кращих синів України. Захищаючи Батьківщину на Запоріжчині загинув солдат, водій 2 стрілецького вiддiлення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини Гесюк Ігор Ярославович. Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у дописі Сергія Надала.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що у боях на харківському напрямку загинув боєць із Бережан Олексій Тарасьєв.