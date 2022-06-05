У боях на Донеччині загинув ще один Герой з Тернопільської області

Захищаючи Україну загинув воїн з Копичинець Іван Йосипів.

Про це повідомили у Копичинецькій міській раді.

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“У боях на Донеччині загинув уродженець с. Майдан, Йосипів Іван Романович, 1993 року народження.

Із початком повномасшабного вторгнення Іван став до лав ЗСУ й захищав Україну.

Уся Копичинецька громада висловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого воїна”, – ідеться у повідомленні.

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