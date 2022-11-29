У боях на Донеччині загинув Герой із Запоріжжя: його сім’я знайшла прихисток у Тернополі

Ще одного вірного сина втратила Україна у страшній кровожерливій війні.

У Донецькій області смертю Героя поліг 50-річний Анатолій Гнідий.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він зазначив, що Анатолій Гнідий родом із Запоріжжя, проте після повномасштабного вторгнення ворога він із сім’єю переїхав до Тернополя.

“В бою за Україну, гідно тримаючи оборону на Донеччині, загинув захисник Гнідий Анатолій Дмитрович (05.02.1972 р. н.), який родом із Запоріжжя, але через війну його рідні знайшли прихисток у Тернополі. Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять!”, – написав міський голова Тернополя.