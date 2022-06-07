У боях біля Святогірська загинув воїн з Тернопільщини

Біля Святогірська Донецької області загинув відважний воїн Володимир Нечай, мешканець села Жуківці Кременецького (колишнього Лановецького) району.

Про це повідомляють у Лановецькій міській раді.

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“Із сумом повідомляємо про загибель старшого оператора 3 протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 солдата НЕЧАЯ Володимира Олеговича, 25.03.1984 року народження, мешканця с. Жуківці.

Відважний воїн та захисник поклав своє життя за Україну 4 червня поблизу населеного пункту Святогірськ Донецької області”, – ідеться у повідомленні.

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Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль втрати та молимось за душу загиблого Героя Володимира Нечая.