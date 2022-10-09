У бійця “Азову” з Тернополя, котрий нещодавно повернувся з полону, народився первісток

У захисника Маріуполя В’ячеслава Білого з Тернополя, котрий нещодавно повернувся із російського полону, народився синочок.

Про радісну подію сповістив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Вітаю мужнього захисника Маріуполя, військовослужбовця полку «Азов», тернополянина В’ячеслава Білого та його дружину Олену з народженням первістка. Нещодавно В’ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім’ї. Бажаю малюку міцного здоров’я, Божого благословення, щасливого дитинства і мирного неба!”, – написав очільник міста.

Приєднуємося до вітань і всіх найкращих побажань! Нехай дитя росте здорове, у мирній і вільній Україні! Щастя новонародженому і його батькам!