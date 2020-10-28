Згідно з результатами електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи Рейтинг в день виборів (25 жовтня), більш активними на місцевих виборах 2020 були старші виборці – 56% з тих, хто прийшли на вибори, були люди старше 50 років, при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 45%.

Водночас, молодь була менш активною – лише 11% з тих, хто прийшли на вибори, були люди у віці 18-29 років, при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 18%.

Найбільший перекіс у бік старшого електорату відбувся здебільшого у містах, частіше серед чоловіків. У регіональному розрізі – частіше на Сході і Півдні країни, де частка виборців старше 50 років становила 60%.

Аналіз відповідей респондентів, які не голосували 25 жовтня показав, що серед жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу, натомість, у чоловіків – це зайнятість в день виборів, відсутність інтересу до виборів і їх результатів.

У віковому розрізі для старших респондентів основною причиною не йти на вибори була стан здоров’я, натомість, для молоді – це зайнятість в день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва). Для людей середнього віку – додалась ще загроза коронавірусу.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 8747 респондентів, які ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку.

Помилка репрезентативності: не більше 1,4%.