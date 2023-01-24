Білобожницька територіальна громада виграла грант, завдяки якому їм вдалося закупити 5 генераторів, які забезпечать стабільну роботу пунктів обігріву. На всіх етапах підготовки грантової заявки представникам громадами був наданий консультаційний супровід від експертів «U-LEAD з Європою».

Про це повідомляють в регіональному офісі U-LEAD у Тернопільській області.

У Білобожницькій громаді на базі 5-ти місцевих амбулаторій загальної практики та сімейної медицини були створені пункти обігріву. В умовах частих відключень електропостачання пункти потребували альтернативних джерел електроенергії.

Відтак, завдяки виграному гранту, в амбулаторіях сіл Білобожниця, Джурин, Звиняч, Косів та Буданів, діють центри обігріву, в яких є безперебійне електропостачання. Завдяки створенню таких центрів в різних населених пунктах громади вдалося охопити всіх жителів громади, а їх більше 11 тис. У діючих центрах місцеві жителі отримали можливість не тільки підзарядити свої гаджети, погрітися, але й отримувати медичну допомогу в комфортних умовах, не дивлячись на перебої в електропостачанні.

У медичних закладах у холодильниках зберігається низка медикаментів та вакцин, які потребують особливого температурного режиму. З відключенням електроенергії з цим виникало чимало проблем, але тепер генератори забезпечують заклади безперебійним електропостачанням.

Тепер жителі Білобожницької громади, відвідуючи свого лікаря чи проходячи певні обстеження, можуть одразу зарядити свої гаджети, скористатися безкоштовним Інтернетом чи поспілкуватися з своїми рідними.

На всіх етапах підготовки проєктної заявки консультаційний супровід для Білобожницької громади надавали зовнішній експерт Програми «U-LEAD з Європою» Володимир Крижанівський та керівниця регіонального офісу U-LEAD у Тернопільській області Наталія Онищук.

«Тимчасові пункти обігріву діють на базі всіх наших амбулаторій. Коли були часті переробії з електроенергією у нас виникали проблеми з роботою котлів та іншого обладнання. Експерти «U–LEAD з Європою» допомогли нам з написанням проектної заявки та пошуком відповідного конкурсу, зокрема від фонду «Ізоляція». Після консультацій ми отримали детальні роз’яснення, які нам допомогли написати переможну заявку. В результаті усі наші пункти обігріву мають генератори, які зараз нас дуже виручають, коли по кілька днів немає електроенергії», – розповів директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білобожницької сільської ради Ярослав Пліщук.

Під час консультацій були обговоренні проблемні питання громади, а експерти U-LEAD допомогли з підготовкою заявки та пошуком діючого конкурсу, який відповідав потребам Білобожницької громади.

«Для громад зараз важливо шукати додаткові можливості для свого розвитку, особливо, коли є певні обмеження з місцевими бюджетами. Білобожницька громада, створивши пункти обігріву, задумалася над придбанням генераторів, які забезпечили б їх безперебійним електропостачанням. Ми обговорили цю потребу та спільно підготували проєктну заявку для участі в конкурсі грантів. Відповідно, громада забезпечила усі пункти генераторами, а жителі отримали комфортні місця для обігріву та підзарядки гаджетів», – зазначив експерт U-LEAD Володимир Крижанівський.

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