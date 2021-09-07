У Білецькій громаді учасники АТО були змушені прийти на сесію, аби домогтися виділення належної їм землі. ВІДЕО

Іван Боярський один із п’яти учасників бойових дій, які виявили бажання отримати землю у Білецькій ТГ. Чоловік розповів, що хоча земельна комісія рішення погодила, вже два засідання сесії поспіль ділянки нікому не дають.

Депутати тривалий час не можуть дійти згоди, частина голосує “проти”. Тому прийшли із побратимами відстояти своє законне право, передають Т1 Новини.

Голова сільської ради Дмитро Малик і ще кілька депутатів, за словами військових, двічі це голосування провалювали. Підозрюють, спеціально, бо землю віддавати не хотіли. І от втретє питання виділення землі АТОвцям включили у порядок денний. Під час обговорення депутати визнали – є проблема. Охочих отримати землю потенційно багато – ділянок мало.

Після обговорення депутати перейшли до голосування. Перший у списку – Іван Боярський. Саме на ньому це питання зупинялося під час минулих засідань. Цього ж разу – голосів “за” вистачило.

Отже, ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2-а гектари виділили чотирьом учасникам бойових дій: Івану Боярському, Андрію Боярському, Арсену Пелишу і Віктору Білоусу.

Останнім голосували за виділення землі Сергію Остапчуку. Сам хлопець зараз на передовій, тому особисто бути на сесії не зміг.

Та під час голосування рішення не набрало необхідної кількості голосів. До голосування за виділення землі п’ятому військовому Сергію Остапчуку повернулися ще раз, але необхідної кількості голосів знову ж не набралося.

По два гектари землі все ж виділили військовим, чотирьом із 5-ти у списку. Таким рішенням захисники залишились задоволені.