У більшості районів області опалювальний сезон не розпочався

На Тернопільщині розпочався опалювальний сезон.

Про це повідомила заступниця директора департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Софія Близнюк.

«За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, найближчими днями на Тернопільщині спостерігатиметься пониження середньодобової температури зовнішнього повітря до 8 градусів Цельсію. Відповідно, у деяких населених пунктах, уже прийняли розпорядчі документи про початок опалювального сезону», – каже Софія Близнюк.

Станом на сьогодні опалювальний сезон розпочався у містах Бережани, Тернопіль, Шумськ та Монастириському районі. Інші населені пункти планують розпочати опалювальний період з 19-20 жовтня 2020 року.

До слова, рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.