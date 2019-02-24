У “Березолі” на “Форумі єдності” однодумці Порошенка зібралися на його підтримку. ФОТО, ВІДЕО

24/02/2019 0
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Тисячі однодумців зібралися сьогодні, 24 лютого у палаці культури “Березіль”.

Історики, культурні діячі, військовослужбовці, політики, волонтери, підприємці Тернопільщини виступили на підтримку Петра Порошенка.

Присутні впевнені, що лише сьогоднішній Гарант поведе Україну правильним, своїм шляхом.

Таким чином вони затвердити свою підтримку діючому Президенту на майбутніх виборах.

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