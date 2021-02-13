Фестиваль «Різдвяні подарунки» влаштували у Бережанах. Таким чином місцеві жителі попрощалися із Новорічно-Різдвяним періодом-2021.

Фестиваль об’єднав понад 30 творчих колективів з Бережанської, Нараївської та Саранчуківської територіальних громад. Танцювальний флешмоб змусив глядачів затамувати подих вже з перших хвилин заходу.

«Ми зібралися, що відсвяткувати і попрощатися з Різдвяним періодом-2021. Також вже заодно і попрощалися із зимою. Ще переживемо оці холоди та чекаємо весну. А свято наші колективи зробили пречудове. В нас дуже талановиті люди. Це надихає і додає сил», – каже жителька Бережан Ольга Гоцуляк.

Незважаючи на снігову хурделицю, яка майже не вщухала впродовж свята, присутні співали і підтанцьовували разом з тими, хто виступав. Протягом декількох годин на центральній міській площі звучали Різдвяні колядки, щедрівки, віншування, а також театралізовані дійства у виконанні аматорів і професіоналів. Такий фестиваль у Бережанах організували вдруге. Кожному учаснику вручили диплом про пам’ятний вечір.