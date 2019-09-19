Профорієнтаційні форуми тривають на Тернопільщині. Юних жителів краю працівники центру зайнятості знайомлять з різними професіями.

«Профорієнтація-2019» – форуми під такою уже відбулися у Бережанах і Кременеці. Діти мали можливість побувати в ролі різних фахівців. Хлопці і дівчата «приміряли» на себе професії рятувальників, медичних працівників, поліцейських, бджолярів, акторів. «Разом із внуками побачили, як живе бджолина сім`я, зрозуміли, як створюються мультфільми, спостерігали за процесом виготовлення вишуканих предметів декору. Вражень — море!», – каже жителька Бережан Марія Петрівна.

У форумі взяли участь представники Бережанського, Підгаєцького, Зборівського, Козівського районів. Захід об’єднав усіх, хто не визначився із професією чи навчальним закладом, шукає ідеї для бізнесу, однодумців та ділових партнерів, хто любить рух і розвиток.

«Це був унікальний шанс усім бажаючим: побувати фінансистом, фітодизайнером, електриком, зварником, агроінженером, пожежником, поліцейським, бджолярем, лікарем, військовим», – каже координаторка заходу Тетяна Білінська. Юні жителі краю досліджували системи твердопаливного котла; виготовляли натуральну косметику, прикраси, фіточаї, листівки, вироби з соломи, дерева, каменю, металу, глини; вчилися надавати першу медичну допомогу, вимірювати тиск і пульс, робили ін’єкції на манекені.

На кар’єрних форумах у Бережанах і Кременеці було представлено понад 30 професій. Окрім цього, діяла виставка сільськогосподарської та військової техніки.

Софія Романська