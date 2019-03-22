Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” оприлюднило заяву, у якій звинувачує діючу владу у намаганні дискредитувати політичних конкурентів перед виборами.

Заява опублікована на офіційному сайті партії.

Як стверджують у “Батьківщині”, аби відволікти увагу громадськості від корупційних скандалів у армії, окремі керівники силових відомств вигадують цілі “шпигунські” організації і “підпільні” мережі, які “доблесно” викривають на прес-конференціях і в прес-релізах.

“Не дивно, що чергова порція сфабрикованих звинувачень на адресу опозиції з’явилася через день після того, як представники “Батьківщини” з парламентської трибуни заявили про викриття системи фінансування підкупу на користь президента через рахунки в державних банках та фірми-прокладки”, – ідеться у тексті заяви.

“Батьківщина” наголошує, що діє виключно в межах закону. Не використовувала, не використовує і немає наміру використовувати підкуп виборців.

“Ми перемагаємо на виборах чесно і закликаємо до чесної боротьби усіх інших вітчизняних політиків. Сила нашої партії – це мільйони прихильників Юлії Тимошенко, це агітатори, спостерігачі та представники “Батьківщини” у виборчих комісіях, які сумлінно виконують свою роботу, захищаючи права громадян. Вони довели свою фаховість і мужність, коли чинили спротив владному тиску за часів Януковича, – наголошується у заяві. – Ми не відступимо в боротьбі проти корупції, проти розкрадання держави і армії. Усі причетні до цих злочинних оборудок, як і ті, хто брутально порушує виборче законодавство, будуть притягнуті до відповідальності… Народ сильніший. За народом правда. Народ переможе!”.

Джерело: офіційний сайт ВО “Батьківщина”