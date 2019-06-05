Поки в Києві команда Зе з потугами перебирає владу, на місцях продовжують господарювати “орли Порошенка”. Розподілено, куди піде черговий транш уряду на регіональний розвиток.

За кошти Державного фонду регіонального розвитку цього року на Тернопільщині споруджуватимуть та реконструюватимуть 25 перехідних об’єктів. На це із державного бюджету виділили 146 мільйонів 658 тисяч гривень. Перелік об’єктів регіонального розвитку, які будуть фінансувати, у середині травня затвердили відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України.

І хоч процедура вибору об’єктів формалізована до дрібниць, злі язики говорять про бажання команди, що відходить, сумістити приємне і корисне. Перехідний статус об’єктів дає шанси підрядникам, що розпочали об’єкти, їх продовжити, а, отже, оперативно освоїти немалі кошти. По-друге, сам факт робіт використати під час виборчої кампанії до ВР, яка стартувала.

Отже, будемо стежити, як будуть реалізовувати наступні проекти: реконструкція з влаштуванням шатрового даху будівлі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини – 6 мільйонів 790 тисяч гривень; реконструкція приміщень з надбудовою та влаштуванням шатрового даху у Тернопільському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 4 мільйони 395 тисяч гривень; придбання обладнання для обласного державного архіву – 2 мільйони 913 тисяч; реконструкція дамби Тернопільського ставу по вулиці Руській – 3 мільйони 557 тисяч; капітальний ремонт приміщення дитячої онкогематології у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні – 1 мільйон 335 тисяч; реконструкція блоку діагностики та невідкладної допомоги приймального відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні – 1 мільйон 748 тисяч гривень; будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою “Водна арена Тернопіль” – 10 мільйонів.

Значні суми коштів виділені й на інші проекти. Зокрема, 10 мільйонів гривень виділено на будівництво середньої загальноосвітньої школи I—III ступеня на 600 учнів по вулиці Микулинецькій у селищі Велика Березовиця Тернопільського району. По десять мільйонів піде на реконструкцію з добудовою під дошкільний навчальний заклад приміщення колишньої школи у селі Стінка Бучацького району, на будівництво загальноосвітньої школи I—II ступеня на 172 учні у селі Шупарка Борщівського району, на будівництво спортивного комплексу у Бережанах, на будівництво водопровідних споруд у селищі Мельниця-Подільська. За 11 мільйонів 565 тисяч гривень зроблять капітальний ремонт частини перекриття, приміщень, системи опалення, водопостачання і водовідведення та утеплять фасад у Козівській загальноосвітня школа I—III ступеня № 1. А на реконструкцію районного будинку культури та районної бібліотека для дорослих у Борщеві витратять 8 мільйонів гривень.