В одному із закладів громадського харчування, розташованого у центрі Тернополя, інспектори праці провели перевірку з приводу дотримання трудового законодавства.

Під час інспектування вони виявили та задокументували факт використання місцевим підприємцем двох нелегальних працівників.

– Ці порушення виявили, незважаючи на проведену фахівцями Управління Держпраці з роботодавцем інформаційно-роз’яснювальної роботи в рамках інформаційної кампанії, під час якої йому було серед іншого наголошено на неприпустимості допуску до роботи працівників без належного оформлення трудових відносин, – повідомила Галина Климчук, головний спеціаліст з питань звернення громадян та доступу до публічної інформації. – У письмових поясненнях підприємець вказав, що двоє працівників проходять у нього так зване «стажування» на посади барменів. За втручання інспекторів праці, він оформив трудові відносини з обома барменами до завершення перевірки. Разом з тим, за використання нелегальної праці до роботодавця вживаються заходи відповідно до наданих повноважень.

В Управлінні Держпраці нагадують, що фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.