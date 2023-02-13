У Бахмуті загинув 33-річний “кордівець” з Тернополя

Керівництво та особовий склад ГУНП в Тернопільській області висловлюють щирі співчуття рідним і близьким капітана поліції Віктора Мельниченка, котрий загинув, виконуючи бойове завдання в Донецькій області.

В органах внутрішніх справ Віктор Мельниченко служив з 2008 року. Пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії Головного управління Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй областi.

Сьогодні о 12.30 надійшло повідомлення з Бахмута про загибель 33-річного захисника. У спогадах друзів та товаришів Віктор назавжди залишиться добрим, щирим, життєрадісним.

Вічна пам‘ять Герою!