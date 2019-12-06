Будьте уважні самі й застережіть своїх літніх родичів – на Тернопіллі невідомі жінки, найімовірніше ромської національності, обкрадають стареньких.

Щойно правоохоронці встановлюють особи одних крадійок, як з’являються нові. Невеликими групами вони нишпорять селами, нібито скупляючи чи продаючи дрібний крам, а насправді шукають незамкнені хати.

Від таких пройдисвіток днями потерпів 90-річний житель Зборова. Посеред дня, поки господар дрімав, з його хати злодійки винесли близько 150 тисяч гривень у різній валюті та декілька ювелірних виробів.

Свої дорогоцінні заощадження, які вочевидь накопичував не один рікБ у всьому собі відмовляючи, дідусь зберігав у шафі в рукаві пальта. Нехитрий сховок зловмисниці розшукали і спустошили. Пенсіонер, якого розбудив підозрілий шум, помітив непроханих гостей вже опісля. Жінки заморочили йому голову й поспішили піти з обійстя.

За деякий час, з’ясувавши, що пройдисвітки прихопили із собою усі його гроші, старенький звернувся до правоохоронців.

Як повідомили у Зборівському відділенні поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. За підозрою у скоєні злочину розшукують двох жінок віком 45-50 років, з темним волоссям і смуглою шкірою. Обоє були одягнені в темні куртки та різнобарвні сукні. Зловмисниці можуть пересуватися на світлому автомобілі марки «ВАЗ».

Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, не будьте байдужими, телефонуйте на лінію «102». Можливо ваш дзвінок допоможе зберегти заощадження чиїмось стареньким родичам. Літні люди потребують нашої уваги, наголошують у поліції.