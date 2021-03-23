У 39 громадах на Тернопільщині можуть посилити карантин

39 громад на Тернопільщині мають ознаки «червоного рівня» епідемічної небезпеки.

Про це повідомила на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Через поширення нового штаму COVID-19 у зоні ризику опинилися навіть люди працездатного віку від 30 до 55 років.

Тернопільщина наразі перебуває у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки. Однак ризики переведення до «червоної» зони значні.

«Станом на 23 березня в Тернопільській області зафіксовано 436 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Також зріс показник летальності – за останню добу – 11 летальних випадків. А протягом тижня було зафіксовано навіть 14 летальних випадків. Зараз у зоні ризику – працездатні особи віком від 30-до 55 років, без супутніх захворювань. Все це свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації в області», – наголосила Оксана Чайчук.

Серед громад, де реєструють перевищення «червоного» епідемічного рівня – Тернопільська. Загалом регіональна комісія з ТЕБ та НС рекомендує посилити карантин у 39 громадах. Обмеження стосуватимуться закладів громадського харчування, вони повинні зупиняти роботу до 22.00. А також у громадах створять місцеві комісії, які стежитимуть за рівнем захворюваності. Рішення щодо додаткових вимог прийматимуть органи місцевого самоврядування.