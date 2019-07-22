У 164 виборчому окрузі переміг представник “Слуги народу” Ігор Василів.

Такими є дані ЦВК за результатами опрацювання 100% протоколів.

За інформацією, оприлюдненою на сайті Центрвиборчкому, відрив від іншого фаворита кампанії – Михайла Головка – мінімальний. За Василіва проголосувало 21,42% (18481 голосів), за Головка – 20,94% (18068). Таким чином, різниця між конкурентами склала лише трохи більше 400 голосів!

Нагадаємо, в інших округах Тернопільщини перемогу здобули Андрій Богданець, Іван Чайківський, Микола Люшняк та Володимир Гевко.