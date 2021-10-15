Одне з найкращих молочних господарств Західної України – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» запустило сучасну доїльну залу типу «карусель» на 60 корів.

Нове обладнання дає змогу доїти за одну зміну (8 годин) орієнтовно 2200 корів, а за добу плануються надої до 70 тонн молока.

У компанії кажуть, що «карусель» в рази пришвидшує процес доїння, робить його зручним й ефективним. Молоко одразу потрапляє в холодильник.

Нагадаємо, що подібне обладнання вже діє на тваринницькому комплексі в с. Пилява.