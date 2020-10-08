П’ятниця на Тернопільщині буде вологою. Протягом дня в області дощитиме.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться порівняно високими – від 17 до 20 градусів тепла вдень.

Тумани, які спостерігатимуться вночі та вранці на Тернопільщині, суттєво ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

«П’ятниця в Україні сприятиме спокійному виїзду за місто на дачі, пікніки та полювання на гриби. Повітря буде вологим. Що вже треба брати більше до уваги – тумани. Окрім романтичності, згадування маленьких їжачків та вдалих фотографій у соцмережах, тумани погіршують видимість і можуть ускладнити ситуацію на дорогах. Температура повітря продовжує дарувати комфорт – 9-го жовтня вдень очікується у більшості областей України +18 +20 градусів. Вітер стихне і його південно-східні зальоти будуть невеликими, максимум помірними», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідними у нашому краї погода стабілізується. Нарешті припиняться дощі, а температурні показники сягатимуть понад двадцять градусів тепла.

Софія Романська