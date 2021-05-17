На Тернопільщину насувається циклон. Він принесе похолодання і дощі. Місцями у регіоні пройдуть сильні грози.

За інформацією Укргідрометеоцентру, після опадів частково знизяться температурні показники.

Через вплив циклону початок тижня на Тернопільщині буде прохолодним і дощовим. Також дошкулятиме сильний вітер. Нестабільна погода збережеться до середи. “У понеділок в Україну прийде циклон і принесе дощі, часом грози і зниження температури повітря.

Вдень 17-го травня ймовірні опади. Температура повітря коливатиметься вдень у межах +17+22 градусів. Далі можливе невелике похолодання”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою, часто дощовою. Відтак жителям краю знадобляться парасолі. Повернеться стабільне весняне тепло ближче до наступних вихідних.