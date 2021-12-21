“Тиждень професій” організували у Тернопільському військовому коледжі. Курсанти представляли робітничі спеціальності.

Як розповів прес-секретар коледжу Юрій Кульпа, перед початком занять присутніх інструктували щодо безпеки та ознайомили з навчально-матеріальною базою. «Тиждень професій» у військовому коледжі завершився підбиттям підсумків та визначенням кращих курсантів.

Заходи проходили під керівництвом начальника коледжу, полковника Вадима Ластовицького за участі майстрів виробничого навчання. Учні спеціальностей слюсар з ремонту транспортних засобів, машиніст-тракторист сільськогосподарського виробництва, водій транспортних засобів категорії «В» навчалися працювати з металом, їздили на тракторах та екскаваторах, легкових та вантажних автомобілях, ремонтували ходову частину”.

Додамо, військовий коледж був створений на базі Збаразького професійно-технічного училища у 2015 році. Нині тут готують курсантів, які опановують, як цивільну професію так і дисципліни з військовим та фізичним нахилом, а також здійснюють підготовку юнаків та дівчат до служби в Збройних силах України.