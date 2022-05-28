У запеклих боях з російським окупантом загинув наш земляк, мешканець Гусятина Роман Михайлишин.

Роман понад тиждень не виходив на зв’язок з рідними. Про його долю нічого не було відомо, відтак рідні почали його розшукувати. На жаль, сталося найгірше… Про загибель бійця повідомили у Гусятинській селищній територіальній громаді.

“З 2014 року Роман став до лав Збройних Сил України та пішов захищати її суверенітет.

Роман став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу.

Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину військовослужбовця.

Гусятинська громада щиро поділяє ваше горе й схиляє голову у глибокій скорботі.

Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!

Герої не вмирають!”, – ідеться у повідомленні.

Сьогодні тіло бійця привезли до рідного Гусятина.