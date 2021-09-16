Тиждень на Тернопільщині завершиться теплою осінньою погодою. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від 20 до 25 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів, лише подекуди можливі невеликі дощі.

Бабине літо охопить весь західний регіон. Відтак погода тут поки що залишатиметься комфортною. Втім, вихідними холодні атмосферні фронти принесуть дощі та похолодання. “16-го вересня найтеплішою буде західна частина України, очікується +20 +25 градусів! Загалом в Україні буде тепло, максимально протягом дня +16 +22 градуси. Дощі поки що не наважаються порушувати вересневу красиву синоптичну ідилію — скрізь переважатиме суха погода. Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі.

Четвер триматиме для нас хорошу погоду”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Жителям краю радять насолоджуватися приємним осіннім теплом і сонцем. Оскільки уже вихідними через вплив атмосферних фронтів у краї відчутно похолоднішає.