Прохолодну погоду передбачають синоптики наприкінці тижня на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, п’ятниця буде похмурою, однак у більшості населених пунктів області обійдеться без опадів.

Як повідомила синоптик Оксана Софінська, протягом дня на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13, вдень 19 – 24 градусів тепла. Надалі жителям краю радять готуватися до чергових синоптичних змін.

«Кінець тижня в Україні буде із змінами, синоптичними, звичайно. Спека вшиється з більшості областей. Західний регіон охопить прохолодна погода з суттєвим зниженням середньодобової температури повітря. Місцями дошкулятиме сильний вітер, подекуди пройдуть дощі», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині осінь взялася за реалізацію своїх обов’язків. Однак синоптики обіцяють, що тепло повернеться, правда, більш лагідне, ніж влітку.

Софія Романська