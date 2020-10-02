П‘ятниця на Тернопільщині буде похмурою, вологою та дощовою.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, нічні температурні показники опускатимуться до восьми градусів тепла, не обійдеться без опадів.

Циклон наразі не покидає нашого краю. Відтак протягом наступної доби погода залишатиметься складною. Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська, завтра на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня можливі дощі, вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від восьми до тринадцяти градусів тепла; вдень – від тринадцяти до вісімнадцяти тепла.

Більш оптимістичні прогнози у синоптиків щодо вихідних. Кількість опадів у західному регіоні дещо зменшиться, а температурні показники поступово підвищуватимуться. А поки варто не забувати про парасолі і теплий непромокаючий одяг.

Софія Романська