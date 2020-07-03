Дощі і грози пройдуть у п’ятницю на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, опади освіжать повітря. Відтак температурні показники коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла.

Днями у західному регіоні спостерігатиметься нестійка погода. Періодично спеку послаблюватимуть дощі.

“У п’ятницю дощі з грозами пройдуть на Заході України. Повітря розпечене, тому в грозах можливі сильні зливи та шквали, і навіть град з локальними смерчами. Таку нестійку погоду організує лінія сходження, лінія, вздовж якої якраз й виникають небезпечні метеоявища. Спека охопить більшість областей, протягом дня ховайтеся в затінок, під вентилятори, кондиціонери, картузи, панамки чи здоровенні капелюхи. У кого є проблеми з серцем чи з артеріальним тиском, і є можливість просто повалятися вдома на дивані – краще поваляйтеся. Температура повітря становитиме +29 +34 градуси, у період опадів в західних областях передбачається +23 +28 градусів. Вітер в Україні – південний та південно-східний, невеликий або помірний”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Вихідними на Тернопільщині метеорологи передбачають комфортні температурні показники. Втім, ймовірність грозових дощів залишається високою.

Софія Романська