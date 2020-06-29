Грозові дощі та град передбачають у понеділок на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, зберігатимуться складні погодні умови, місцями можливі шквали 15 – 20 м/с. Відтак у регіоні оголошено штормове попередження.

На початку тижня Західною Україною прокотиться хвиля атмосферних фронтів, що зумовлюватиме негоду і в нашому краї. Все ж температурні показники залишатимуться високими, відтак буде спекотно.

«Понеділок та вівторок в Україні будуть із грозовими дощами. 29-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть на Західній Україні. Зокрема, побільшає опадів вечірньої пори. Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно, +26 +32 градуси. 30-го червня через Україну пройде атмосферний фронт: вночі зливи очікуються в західній частині України, вдень смуга грозових дощів витягнеться іншими регіонами. Дощі на початку тижня трохи зіб‘ють градуси вниз, але загалом спекотна погода все ж буде домінувати впродовж найближчого часу. Літо розкручується вже на другий місяць», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, на початку тижня знадобляться парасолі. Часті опади можуть ускладнювати і без того непросту ситуацію у підтоплених населених пунктах.

Софія Романська