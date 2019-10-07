Холоднеча огорнула Західну Україну. У Карпатах навіть випав перший сніг, а також не обійшлося і без заморозків.

Відтак тиждень на Тернопільщині розпочнеться з похолодання. Втім, тривалим воно не буде.

«Понеділок в Україні буде холодним», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Місцями стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля. «Найближчої ночі ймовірний морозець. Вдень у більшості областей +4+9 градусів. На Заході є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але й можуть політати сніжинки. Чекаємо ще потепління разом».

За попередніми прогнозами синоптиків, потеплішає на Тернопільщині від середини тижня. Дещо стабілізуються погодні умови вже у вівторок. Також не оминатимуть наш регіон цього тижня дощі. Отже, погодні умови характерні другому місяцю осені.

Софія Романська