Тиждень на Тернопільщині буде вологим і похмурим

Тиждень на Тернопільщині розпочнеться похмурою вологою погодою. За прогнозами синоптиків, температурні показники залишатимуться плюсовими. Втім, місцями можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Мінлива хмарність з проясненнями, висока ймовірність опадів, сильні вітри — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Через вплив атмосферних фронтів можливі складні метеорологічні явища.

“Температура повітря особливо не зміниться, хіба трохи гойднеться у бік зниження, але не суттєво, +2 +7 градусів. Переважатиме в Україні волога погода, періодично дощ, при зниженні температури повітря політає мокрий сніг. Зберігатиметься вітряна погода з північно-західними поривами до 15-18 метрів за секунду, обережно. Температура повітря вночі близько 2 градусів тепла, вдень близько +5 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протягом тижня втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря. Тепле повітря домінуватиме.