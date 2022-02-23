Тиждень благодійності організовують у Тернополі.

Про це повідомив директор фонду «Карітас» Роман Загородний. Жителів громади закликають проявляти милосердя і любов до потребуючих.

У 2016 році Синод Єпископів Української греко-католицької церкви проголосив тиждень між неділею Блудного сина та М’ясопусною – соціальним. У цей час людей закликали робити добрі справи, по особливому турбуватися про потребуючих.

«У цей тиждень особливу увагу зосереджуємо на милосерді та любові до ближніх. Закликаємо в такий спосіб усіх вірних подбати про тих, хто потребує допомоги. Заохочуємо усіх виявити бажання та знайти час для добрих справ! Нехай цей «Соціальний тиждень» дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуємо в рази більше».

Додамо, при фонді «Карітас» працює благодійна їдальня. Тут тричі на тиждень безкоштовно годують малозабезпечених і безхатьків. Підтримати проект закликають жителів громади. Відтак більше потребуючих зможуть отримувати гарячі обіди. Також небайдужих мешканців краю закликають ділитися одягом, речами першої необхідності.