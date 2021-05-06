Тисячу доларів, щоб не втручався у бізнес: за що вимагав хабар посадовець Держпродспоживслужби

Посадовець вимагав та отримав від підприємця 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Учора, 5 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали посадовця на отриманні неправомірної вигоди. 1000 доларів США надав підприємець начальникові відділу облуправління держпродспоживслужби, аби той не втручався в його бізнес. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.