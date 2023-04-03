2 квітня в Марійському духовному центрі Зарваниці відбулася велелюдна Хресна дорога, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, єпископ-помічник Теодор Мартинюк та екзарх Луцький Йосафат Говера.

Зважаючи на військовий стан в Україні та просьби українських воїнів усильно молитися, великопосна молитва об’єднала тисячі вірних, які прибули з різних околиць Тернопільської області, та близько 200 священників.

З благословення митрополита Василія були укладені та прозвучали особливі духовні роздуми, молитовні наміри, у яких присутні спільно просили Бога порятунку для Батьківщини, збереження життя наших воїнів, для перемоги у війні. Молільники звернулися у молитві до Матері Божої Зарваницької про Її Покров над українським народом, за українських матерів, які у тривозі за майбутнє своїх дітей, за усі країни та народи, що допомагають Україні у нерівній важкій боротьбі, за українських волонтерів, що жертвують свої сили та час для того, щоб послужити ближнім у найтяжчу хвилину. Та найбільше – за захисників, за усіх поранених воїнів, полонених, щоб Господь зцілив їхні рани та полегшив їхні страждання.

Священники почергово несли ікону Матері Божої Зарваницької. Під час зупинок зачитувалися уривки страсних Євангелій, віршовані розважання, страсні пісні, а семінаристи Тернопільської семінарії театралізовано відтворили дорогу терпінь Ісуса Христа, починаючи від Його засуду перед Синедріоном і до розп’яття на хресті.

Джерело: Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ