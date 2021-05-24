2560 жителів краю інфікувалися грипом і ГРВІ минулого тижня. За інформацією обласного лабораторного центру, рівень захворюваності на Тернопільщині знову підвищився. Більше половини хворих — діти.

Загалом рівень захворюваності на грип і ГРВІ — нижчий епідемічного порогу. Втім, минулого тижня через хворобу госпіталізували 160 людей.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 247,3 випадки на 100 тисяч населення.

“За останні 7 днів захворіла 2561 особа, що на 15,4% нижче рівня епідемічного порогу та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За останній тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 2,6%. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 53,6%, школярів – 54,6% від усіх захворілих дітей”.

Протягом сезону на Тернопільщині від грипу вакцинувалися 3862 особи. Це забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.