На Тернопільщині за добу виявили 22 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
Загалом, згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 10 травня в області хафіксовано 999 випадків COVID-19. 18 з них летальні, 310 людей одужали.
Серед хворих наібйльше жителів Кременецького району – 305.
186– жителі Монастириського району
124 – жителі Шумського району
92– жителі міста Тернополя
63 – жителі Бучацького району
53 – жителі Чортківського району
43 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
20– жителі Збаразького району
19– жителі Лановецького району
14 – жителі Тернопільського району
14 – жителі Гусятинського району
13– жителі Борщівського району
13– жителі Теребовлянського району
5 – жителі Підгаєцького району
4– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району.
В Україні 15232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки.
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