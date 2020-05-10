На Тернопільщині за добу виявили 22 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Загалом, згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 10 травня в області хафіксовано 999 випадків COVID-19. 18 з них летальні, 310 людей одужали.

Серед хворих наібйльше жителів Кременецького району – 305.

186– жителі Монастириського району

124 – жителі Шумського району

92– жителі міста Тернополя

63 – жителі Бучацького району

53 – жителі Чортківського району

43 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Козівського району

20– жителі Збаразького району

19– жителі Лановецького району

14 – жителі Тернопільського району

14 – жителі Гусятинського району

13– жителі Борщівського району

13– жителі Теребовлянського району

5 – жителі Підгаєцького району

4– жителі Підволочиського району

3 – жителі Бережанського району

3 – жителі Зборівського району.

В Україні 15232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки.

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