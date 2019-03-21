Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою “Соціопрогноз”.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою “Соціопрогноз”, передає depo.ua.

Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців (26,5% серед тих, хто визначився і голосуватиме). Юлію Тимошенко обирають 15,1% (18,6% серед тих, хто визначився і голосуватиме).

Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9% (17.1%). Умовну позначку в 10% перетинає ще тільки один кандидат – Юрій Бойко, який має 11,2% (13,8 серед тих, хто визначився і прийде на вибори).

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою “Соціопрогноз” за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 8 по 16 березня 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2016 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента „віч-на-віч”. Статистична похибка не перевищує 2,2%.