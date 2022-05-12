Персональну виставку живопису Юрія Чумака відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Експозицію своїх творів у закладі тернопільський художник відкриває вже п’яте. Цього разу у ній представлено понад 80 творів.

– Зараз, у час війни, актуальною є тема любові до України, – каже Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Любов до рідної землі Юрія Чумака, яку він несе крізь усе життя, присутня в кожному його творі, в кожній картині. Це любов сина до землі-матері, який глибоко знає її історію і вболіває за її долю. Історія України має багато трагічних і героїчних сторінок. Саме героїчні сюжети, із завзяттям виписані енергійним, експресивним мазком, переважають в живописі художника. Наприклад, сцени з нашої минувшини із сарматами, древніми слов’янами, сцени з козацької доби. Мистецтво Юрія Чумака є життєлюбним і життєстверджуючим. Крім героїко-епічних сюжетів, ми бачимо Чумака – лірика, який опоетизовує традиційну українську обрядовість, що відображено у серії купальських картин. Працює автор також в жанрах портрету, натюрморту, пейзажу. Колірна гама Юрія Чумака – особлива. Художник активно використовує червоний, синій, жовтий кольори, працює темперою. Його творчий почерк не сплутаєш ні з ким.

Юрій Чумак родом із міста Лозова на Харківщині. Художній майстерності навчався у Львові та Одесі. А з 1950 року живе і працює в Тернополі.

– Для виставки я відібрав 82 роботи різної тематики, – розповів Юрій Чумак. – Усі вони створені у різні роки. До того ж, над кожною картиною я можу працювати не один рік. Створивши твір, часом повертаюся до нього знову, щоб щось у ньому змінити або переробити цю тему в іншій композиції і кольорі. В експозиції є пейзажі, натюрморти, жанрові роботи на історичну тему. Наприклад, у картині «Северин Наливайко» я намагався відтворити дух того часу і показати рішучість нашого народу та його героїв вибороти волю для Батьківщини. Написана вона темперою. Працював над нею довго, намагаючись якнайповніше відтворити подію, яка є дуже вагомою в нашій історії. Хотів показати незламність українського духу. Мій Северин Наливайко уособлює в собі весь український народ. Мені подобається те чого я досягнув у цій роботі. Над історичними образами, як правило, працюю дуже довго, до того часу поки вони не починають мені самому подобатися.

Юрій Чумак, за словами Ольги Ваврик, відомий як живописець-монументаліст, автор декоративних монументальних розписів в багатьох громадських спорудах Тернополя та області. Близько 100 ескізів до тих розписів зберігаються у фондах художнього музею. Він учасник багатьох збірних виставок в Україні та за кордоном. Автор персональних виставок в музеях, бібліотеках міста та області. Роботи Юрія Чумака представлені в експозиціях музеїв Тернополя, України, за кордоном.

Виставка робіт художника у музеї діятиме до 12 червня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці



