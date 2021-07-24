Програму розвитку Тернопільського ліцею № 21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети на 2022-2024 роки затвердили під час сьомої сесії міськради 23 липня.

Розробили її управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської міської ради спільно з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу і Тернопільським ліцеєм № 21.

Програму написали для того, щоб створити сучасну мистецьку школу, середовище для розвитку вільної творчої особистості, гарантувати права на розвиток таланту, формувати в учнів високі виконавські навички, надавати профільну мистецьку освіту. На її реалізацію необхідно понад 14 мільйонів гривень. Для цього планують залучити державні кошти у сумі 7 мільйонів 640 тисяч гривень, кошти обласного бюджету у сумі 2 мільйони 466,5 тисячі гривень, кошти із бюджету Тернопільської громади у розмірі 3 мільйони 262, 7 тисячі гривень та 842 тисячі гривень з інших джерел не заборонених законодавством.

Розроблена програма включає організаційні заходи, інформаційно-методичне забезпечення, створення виховного простору навчального закладу та матеріально-технічне забезпечення. Наприклад, планується проводити конкурси мистецького спрямування у навчальному закладі. Залучати учнів до участі у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах з музичного, театрального, образотворчого мистецтва. Проводити літні мистецькі, мовознавчі, оздоровчі табори тощо. Щодо матеріально-технічного забезпечення, то треба закупити сучасні комп`ютери, інтерактивні дошки, ліцензійне програмне забезпечення. Відремонтувати систему опалення, спортивний зал, коридори, санвузли. Облаштувати територію і внутрішній двір. Замінити вікна на енергозберігаючі склопакети, зовнішні двері, утеплити фасади, відремонтувати дах, систему освітлення, вентиляції повітря і систем кондиціонування в рамках проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти Тернополя». Оновити меблі у навчальних приміщеннях, обладнати кабінети хімії та фізики. Встановити пожежну сигналізацію. Відремонтувати бібліотеку та закупити меблі, технічне обладнання для неї. Поповнювати матеріальну базу музичними інструментами, засобами для образотворчого мистецтва, закупити костюми для хореографічних колективів та вокальних ансамблів закладу.

Під час формування місцевого бюджету у міській раді будуть передбачати кошти на виконання завдань та заходів Програми на відповідний рік. Прийнятий на сесії документ також подадуть на розгляд та затвердження з подальшим фінансуванням на сесію Тернопільської обласної ради.