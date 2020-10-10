ОПОРА проаналізувала списки кандидатів на посади міських голів територіальних громад Тернопільщини.

Найбільша кількість кандидатів балотується на посаду Бережанського міського голови – 22 особи. Найкоротші списки кандидатів на посаду міського голови у Хоростківській та Шумській громадах – по три особи. 7 жовтня Тернопільська міська ТВК зареєструвала десятого кандидата на посаду міського голови Тернопільської громади.

Портрет кандидата на посаду міського голови

Міські територіальні виборчі комісії загалом зареєстрували 134 кандидати на посади міських голів до 18 територіальних громад Тернопільської області. Відповідні списки оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії. ОПОРА проаналізувала суб’єкти висування кандидатів, а також їхню партійність, освіту, стать та рід зайнятості.

Найбільше кандидатів на посади міських голів є самовисуванцями – 42 особи, що становить 31%. У трійці лідерів організацій партій за кількістю кандидатів на посади міських голів є «Слуга народу», яка має 17 кандидатів, «Європейська солідарність» – 14 кандидатів та ВО «Свобода» – 11 кандидатів.

93,5% осіб, які виявили бажання стати головою міста, здобули вищу освіту. У двох кандидатів у графі про освіту вказана загальна середня освіта, у трьох – середня спеціальна та ще у трьох – професійна технічна освіта. 83% кандидатів складають чоловіки і 17% – жінки. 68% є безпартійними і 32% являються членами політичних партій.